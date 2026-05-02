Выход на орбиту мало изведанного космического гиганта, атмосфера которого всегда заряжена чистой энергией. Опера 22 формирует новое пространство движения: • Главная сцена — свет, анимация и плотный поток драйвовое техно / в пиковое время • Вторая открытая сцена от Voices Of Galaxy Sound System — техно-хаус / минимал • Показ мод свежих коллекций московских брендов, где стиль становится частью ритма • Спортивный перформанс от Федерации Кхмерского бокса — энергия тела, встроенная в ночь