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Опера 22 — Юпитер

fabula HQ, Самокатная улица, 4с1, территория бывшего завода «Кристалл»

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3200₽
Возраст 18+
Спектакли
Вечеринки
Необычное

Про событие

Выход на орбиту мало изведанного космического гиганта, атмосфера которого всегда заряжена чистой энергией. Опера 22 формирует новое пространство движения: • Главная сцена — свет, анимация и плотный поток драйвовое техно / в пиковое время • Вторая открытая сцена от Voices Of Galaxy Sound System — техно-хаус / минимал • Показ мод свежих коллекций московских брендов, где стиль становится частью ритма • Спортивный перформанс от Федерации Кхмерского бокса — энергия тела, встроенная в ночь

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