Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты создашь создашь уникальный предмет интерьера своими руками. Ты научишься работать с хвоей и узнаешь всё о сборке композиции. Мастер-класс подходит для любого уровня подготовки. В стоимость мастер-класса входит весь необходимый инвентарь для работы. Свою работу ты заберёшь с собой.
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