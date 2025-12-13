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Олень Рудольф

Студия Handy Class
Денисовский переулок, 8/14

Начало:

Завершение:

5999₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты создашь создашь уникальный предмет интерьера своими руками. Ты научишься работать с хвоей и узнаешь всё о сборке композиции. Мастер-класс подходит для любого уровня подготовки. В стоимость мастер-класса входит весь необходимый инвентарь для работы. Свою работу ты заберёшь с собой.

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