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Оккультный Серебряный век: тайные учения и мистицизм на рубеже эпох

Библиотека по естественным наукам РАН, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

В начале XX века российская интеллигенция охвачена духовным голодом. Мода на спиритизм, тайные салоны, медиумов, теософию и мистические учения проникает в самые разные сферы — от науки до литературы. Почему в век паровых машин и прогресса поэты начинают вызывать духов, а учёные — всерьёз исследовать столоверчение? На лекции ты отправишься в глубь Серебряного века — туда, где символисты создавали поэзию, вдохновлённую сновидениями и трансовыми состояниями, где Петербург становился сакральным городом, а салоны напоминали эзотерические кружки. Расскажут о том, как мистика и оккультизм не только формировали культурный стиль эпохи, но и глубоко изменили сам способ литературного мышления. Кто рассказывает? Анастасия Бурдина — втор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера».

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