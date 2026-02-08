Йети, Лохнесское чудовище и Чупакабра — криптиды, давно ставшие героями фильмов, сериалов и книг. Но за их популярностью стоит не менее любопытная история. Как желание найти за поворотом заросших троп что-то большое, лохматое и крайне застенчивое превратилось в паранаучную дисциплину и оставило огромный след в массовой культуре? Криптиды и криптозоологи. Открытия и фальсификации. Обо всём этом и многом другом поговорят на лекции. Кто рассказывает? Виктор Архипов и Андрей Ротькин. Авторы и ведущие подкаста о конспирологических теориях «Заговор».