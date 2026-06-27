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Однодневный ретрит «Путешествие к истокам Души»

Sattva Yoga Studio, Большой Каретный переулок, 8с2

Начало:

Завершение:

8888₽
Возраст 18+

Про событие

Пространство полного погружения, чтобы остановиться, выдохнуть и вернуться к себе.  Тебя ждёт: — Мягкое замедление, чтобы отключиться от шума, вернуть внимание в тело и сонастроиться с собой — Отпускание напряжений, усталости и тревоги через телесную перезагрузку — Звуковое путешествие под вибрации гонгов для глубокого расслабления и выравнивания состояния — Соединение с тишиной внутри, чтобы восстановиться и наполниться — Полное погружение в медитативное состояние для соединения с истинным Я — Возможность обрести ясность, вернуть ощущение целостности и внутреннего единства — Дружеское живое общение и уютная атмосфера студии Программа ретрита: — Знакомство и дружественная беседа под приветственный чай — Лёгкие телесно-дыхательные практики. — Расслабляющая шавасана под часовое звучание гонгов — Полчаса тишины и глубокого отдыха — Вкусный вегетерианский обед — Чайная церемония с конкурсным чаем — Трансовое погружение «Погружение к истокам Души» — мягкая практика глубокого расслабления тела и медитация-визуализация с погружением в глубины самосознания — Мягкий выход из практики. Живое общение участников Ретрит проводят Лариса Зубарева и Леонид Сафошкин — опытные мастера перенесут тебя бережно и мягко через все трансформации и процессы. На все время программы здесь исключат использование телефонов для максимально глубокого отдыха на всех уровнях тела. Можно оставить их в шкафчиках хранения в студии и в конце дня забрать. Дресс-код: одежда свободная для отдыха и лёгких движений.

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