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1969 год, золотой век Голливуда уже закончился. Известный актёр Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Свободная рассадка: билет не привязан к определенному месту. Регистрация обязательна. Двери - 19:30 Начало - 20:00
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