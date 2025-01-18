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Однажды в… Голливуде (2019)

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

1969 год, золотой век Голливуда уже закончился. Известный актёр Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Свободная рассадка: билет не привязан к определенному месту. Регистрация обязательна. Двери - 19:30 Начало - 20:00

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