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Один день на Марсе

Особняк Марса, Пушкарёв переулок, 22с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Будут бесплатные пробные индивидуальные занятия и вокальные лаборатории, хор-вечеринка, концерт и гитарник. 14:00 — концееееерт педагогов с учениками; 15:00 — бесплатные пробные; 16:00 — хор-вечеринка; 17:00 — гитарник. А ещё все, кто заглянет к Марсу в гости, смогут принять участие в беспроигрышной лотерее. Разыгрывают скидки, сертификаты, игру и подарки от партнеров. Регистрация обязательна.

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