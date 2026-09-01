Будут бесплатные пробные индивидуальные занятия и вокальные лаборатории, хор-вечеринка, концерт и гитарник. 14:00 — концееееерт педагогов с учениками; 15:00 — бесплатные пробные; 16:00 — хор-вечеринка; 17:00 — гитарник. А ещё все, кто заглянет к Марсу в гости, смогут принять участие в беспроигрышной лотерее. Разыгрывают скидки, сертификаты, игру и подарки от партнеров. Регистрация обязательна.