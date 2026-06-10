Встреча с дизайнером одежды Сергеем Сорока — основателем бренда Soroka on Course, художником формы, которого называют «скульптором одежды» и романтичным конструктивистом современной моды. В центре разговора — одежда как личное высказывание, как способ проявить внутреннюю свободу, уязвимость, силу и вкус к жизни. Будут говорить о том, почему сегодня ручной труд становится новой роскошью, как рождается форма, способная менять самоощущение человека, и можно ли в эпоху перепроизводства сохранить в моде подлинность и тишину. Модерировать вечер будет предприниматель и культурный продюсер Марина Левашова — давний друг Сергея, благодаря чему разговор обещает быть не формальным интервью, а живым и искренним диалогом о красоте, ремесле, творчестве. Гостей вечера ждёт камерная атмосфера, приветственный бокал вина и редкая возможность услышать человека, для которого мода — не индустрия, а форма искусства. Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30. В стоимость билета включено угощение, чай и вино.