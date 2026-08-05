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Про событие
Хоррор о глубоко набожной девушке Агнес, которая вязнет в крестьянском быте и впадает в беспросветную депрессию. Поскольку самоубийство — грех, который ведёт в ад, героиня находит неочевидную лазейку: она решается совершить преступление, за которое её казнят. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.
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