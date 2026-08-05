Хоррор о глубоко набожной девушке Агнес, которая вязнет в крестьянском быте и впадает в беспросветную депрессию. Поскольку самоубийство — грех, который ведёт в ад, героиня находит неочевидную лазейку: она решается совершить преступление, за которое её казнят. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.