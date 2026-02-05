В течение десятилетий популярность Дахунпао (улуна «Большой красный халат») возрастала, опираясь на несколько версий байки о Красном халате и уникальных кустах, но пришли ботаники-генетики и всё испортили: оказалось, Дахунпао — это не разновидность чайного куста, а один из стилей обработки чайных листьев. Благодаря этому развороту с каждым годом становятся всё более известны десятки сортов уишаньских улунов, обладающих своими именами и характерными чертами вкуса и аромата. В то же время получил новое развитие и собственно чай под названием Дахунпао. Больше стилистического разнообразия, шире диапазон качества и цен. В январе организаторы приняли в коллекцию полтора десятка улунов из утёсного района гор Уи. Семь самых интересных и разных из них заварят в этот дегустационный вечер.