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Одарённые кусты: новые векторы развития байки о Красном халате

«Чайная высота / Винная глубина», Тверская улица, 6с1

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 5900₽
Возраст 7+
Еда

Про событие

В течение десятилетий популярность Дахунпао (улуна «Большой красный халат») возрастала, опираясь на несколько версий байки о Красном халате и уникальных кустах, но пришли ботаники-генетики и всё испортили: оказалось, Дахунпао — это не разновидность чайного куста, а один из стилей обработки чайных листьев. Благодаря этому развороту с каждым годом становятся всё более известны десятки сортов уишаньских улунов, обладающих своими именами и характерными чертами вкуса и аромата. В то же время получил новое развитие и собственно чай под названием Дахунпао. Больше стилистического разнообразия, шире диапазон качества и цен. В январе организаторы приняли в коллекцию полтора десятка улунов из утёсного района гор Уи. Семь самых интересных и разных из них заварят в этот дегустационный вечер.

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