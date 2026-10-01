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Очень странное вино

Marie Laveau
ул. Петровка, 30/7

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В преддверии Хэллоуина открывается портал в винную Изнанку (спойлер: там тоже всё красное), и вместе с сомелье Стасом ты отправишься исследовать её содержимое. Будешь пробовать пять неочевидных, немного странных, но очень хороших красных — тех самых, мимо которых легко пройти в магазине или в винной карте. А зря! Разберёшься, что скрывается по ту сторону привычных каберне и пино нуар, как находить интересное красное среди сотен бутылок и почему иногда стоит выбрать то самое вино, на которое ты сам даже не посмотрел бы. В стоимость входит пять дегустационных бокалов, вода и небольшие закуски.

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