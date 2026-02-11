Тебя ждёт дегустация пикантных вин и лекция от искусствоведа с демонстрацией самых скандальных и культовых произведений искусства. О чём пойдёт речь в рассказе искусствоведа Марии: — Как менялось восприятие и изображение наготы в искусстве — от древности до наших дней. — Зачем после реставрации Большого театра в 2011 году прикрыли Аполлона фиговым листком, и где его можно лицезреть в первозданном виде. — Почему дочери Люсьена Фрейда позировали отцу обнажёнными. — Как мода на ориентализм дала карт-бланш художникам-романтикам на изображение женщин в пикантных позах. — Как Эжен Делакруа в картине «Свобода, ведущая народ», создал образ главной героини из прачки и Венеры Милосской. — Что спасло Франсиско Гойю от преследования инквизиции и почему ему пришлось создать две версии одной картины. Винный сет, дополняющий повествование: — Игристое вино Cava Sutra, белое брют. — Вино Sons of Wine Skin Contact Pinot Gris VdF 2022. — Вино Собер Баш «Трезвая Голова», розовое 2024 года. — Quantum Winery Dekonstuktion Rot. — Weinhof Haider, «Life is Beautiful», красное сухое. — La Salada Con barbas y a lo loco VdM, красное сухое. В стоимость дегустации включены стартовые закуски: сливочный крем на чипсах из батата, ремесленный хлеб, прошутто. У тебя будет возможность сделать заказ по меню.