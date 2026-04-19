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Нытинг

Сретенский бульвар, 6/1с1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

То, чего не хватало нам всем. Это встреча, где жаловаться можно и нужно. Будут говорить о проблемах дурацкого взрослого мира, сочувствовать друг другу и баловать внутреннего ребенка, который устал от груза ответственности. В программе: — круг жалоб — можно послушать, покивать, даже посмеяться и высказаться, но без обесценивания; — арт-терапия — предоставят все материалы, с тебя только желание творить; — активности для души — в серых буднях надо почаще радоваться. Всё будет бережно и терапевтично. Небольшое предупреждение: жалуйся не на сверхсерьёзные темы. Эмпатию никто не отменял, сделай встречу комфортной для всех. Не смогут решить твои проблемы, но дадут безопасное пространство для того, чтобы выговориться. Для кого: для всех, кому хочется выдохнуть и побыть ребёнком. Количество мест: до 8 человек (чтобы хватило тепла на всех). Запись в ТГ

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