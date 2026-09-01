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Нуар Богема

Орбита
Яузская улица, 1/15с1

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

«Особняк» приглашает на вечер московской богемы — немного тайный, немного дерзкий и совершенно ночной. Старые стены, глубокий свет, электронная музыка и люди, чьё общество может быть тебе уже знакомо. Unity Flow Aqvila D.O. Gypsy Mars Blud Voronov Kseniia Vartanova Njoydj Synesthesia Denic Korolev Ms Filya Zagorodnyuk Vol.Tony Shaul Chepras Avzzea Dima Tsarev Alyssya Taviva

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