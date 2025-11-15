Когда ноябрь окрашивает город в оттенки серого, наступает время искать источник света внутри. Здесь создано закрытое пространство для глубокой паузы, где ты сможешь на время сложить груз внешних ролей и прикоснуться к чему-то настоящему. Это — личное путешествие в приватном формате: три часа, которые помогут повысить чувствительность восприятия и услышать себя. Твои проводники в этот день: — Тимур TeaSadhu: Молчание, настоянное на чае. Это не дегустация, а исследование времени через чай. Чай как метроном для ума, позволяющий отмерить паузу и ощутить течение момента. Сдайся этому ритму — и возвращение к себе станет вопросом нескольких глотков тишины. — Трансформационная игра «Самоопределение/Личная эффективность/Мир отношений» от психотерапевта Юлии Журиной. Это путешествие вглубь себя, где игровое поле становится картой твоего внутреннего мира, а вопросы — ключами к скрытым ресурсам. Здесь ты сможешь прикоснуться к сути своих вопросов и найти ответы, которые уже живут внутри тебя. Ты сможешь выбрать путь: сосредоточиться на решении одной важной задачи или провести целостное исследование разных сфер жизни, обнаружив тонкие связи между ними. Это поможет вернуть гармонию, смягчить внутренние противоречия и найти баланс между душой, умом, телом и окружением. А затем ты облечешь свои инсайты в ясное намерение и продуманные шаги к его воплощению. Тему игры выберут по результатам голосования участников. Формат: камерный (очень ограниченный круг). По желанию ты можешь взять с собой немного фруктов или орехов для общего стола (no sugar). Мест мало. Все вопросы, уточнения и запись — в личные сообщения @tea_sadhu или по номеру +79096222229 (Тимур).