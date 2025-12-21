На экскурсии ты погрузишься в атмосферу московских праздников XIX–XX веков! От языческой Коляды и Петровских фейерверков до царских маскарадов и советских «Красных ёлок». Узнаешь, почему в Сандунах парились перед Рождеством, а в Новый год шли в ресторан, как Охотный ряд превращался в ярмарку с мороженой свининой, какие подарки было принято дарить на Рождество и как украшали ёлку. Поговоришь про роскошь купеческих застолий и про великолепие балов высшего света. Согреешься пряным сбитнем, который появился на Руси раньше чая и наколдуешь себе в Новом году достаток и благополучие, отведав вкусный праздничный оберег — «козулю». Также тебя ждут подарки, сюрпризы и мини-квиз. А еще на экскурсии ты узнаешь: — Где купцы-миллионщики торговались за «тупомордых» поросят — Почему на рождественских открытках изображали мухомор — Как развлекались наши предки на Святки и в Новогоднюю ночь — Сколько стоило вымазать официанту лицо горчицей — Что значит «заглянуть под ёлку» Также ты увидишь: — Отель, где можно было в новогоднюю ночь увидеть дирижабль под куполом ресторана; — Первый универсальный магазин, в котором проводились Рождественские ярмарки — Место, где Фёдор Шаляпин пел прямо на столе — Бани, которые посещали Пушкин и Маяковский — Ресторан, где был изобретён салат «Оливье» Важно: — Одевайся тепло, большая часть экскурсии пройдёт на улице — Пожалуйста, используй удобную обувь — на экскурсии ты будешь много ходить — Предусмотрена одна кофе-пауза на 20 мин., чтобы согреться и поиграть