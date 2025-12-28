ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Новогоднее «Угадай мелодию»

Semenov на Китай-городе, Славянская площадь, 2

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 16+
Игры
Вечеринки
Еда

Про событие

Готовься к Новому году так, как любят настоящие меломаны — под любимые хиты, с хорошей компанией и щепоткой праздничного настроения. От легендарных песен всех времён до современных бэнгеров — здесь звучит всё, что заставляет подпевать с первых нот. Правила просты: услышал знакомую мелодию — жми на кнопку быстрее всех и забирай свой балл. Собирай команду от 4 до 8 человек, вместе эмоции ярче и хор громче. Если у тебя в команде 2-3 человека, то тебя посадят за общий стол или бар и объединим с другими меломанами в одну команду.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста