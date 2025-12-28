Готовься к Новому году так, как любят настоящие меломаны — под любимые хиты, с хорошей компанией и щепоткой праздничного настроения. От легендарных песен всех времён до современных бэнгеров — здесь звучит всё, что заставляет подпевать с первых нот. Правила просты: услышал знакомую мелодию — жми на кнопку быстрее всех и забирай свой балл. Собирай команду от 4 до 8 человек, вместе эмоции ярче и хор громче. Если у тебя в команде 2-3 человека, то тебя посадят за общий стол или бар и объединим с другими меломанами в одну команду.