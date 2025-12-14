Феерия звуков и вибраций разных этнических и классических инструментов, где в пространстве будет вибрировать каждая частичка всего живого. Это будет звуковое путешествие в свой внутренний мир для каждого участника. Начнут с более классического варианта саундхилинга для глубокого отдыха и релаксации. Первые минуты на сцене звука будут блистать гонги, тибетские и хрустальные чаши, уникальная коллекция редких колокольчиков и другой перкуссии. А во второй части слово перейдет к камерному оркестру — Forest jam project в составе 7-ми музыкантов и уникальным набором инструментов. Представь, как самый космический инструмент в мире — ханг драм захватит твоё воображение и его как на волнах дополнят: гусли, скрипка, флейта, морин-хуур (монгольская виолончель), клавишные, ситар (индийский народный струнный инструмент), варганы, диджериду, раваст, рамочные барабаны и перкуссия. + Какао дом Ахимса откроют для тебя какао бар, где будут варить лучший какао в городе из свежих бобов Амазонии. До 10 декабря: для одного 6,5 тыс. | для двоих по 5,9 тыс. | для четверых по 5,4 тыс. С 11 декабря (стандартная стоимость): для одного 7777 р. | для двоих по 7070 р. | для четверых по 6543 р.