ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Новогодний саундхилинг с оркестром

ZK Dance, улица Народного Ополчения, 13

Начало:

Завершение:

от 6500₽ до 7777₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Феерия звуков и вибраций разных этнических и классических инструментов, где в пространстве будет вибрировать каждая частичка всего живого. Это будет звуковое путешествие в свой внутренний мир для каждого участника. Начнут с более классического варианта саундхилинга для глубокого отдыха и релаксации. Первые минуты на сцене звука будут блистать гонги, тибетские и хрустальные чаши, уникальная коллекция редких колокольчиков и другой перкуссии. А во второй части слово перейдет к камерному оркестру — Forest jam project в составе 7-ми музыкантов и уникальным набором инструментов. Представь, как самый космический инструмент в мире — ханг драм захватит твоё воображение и его как на волнах дополнят: гусли, скрипка, флейта, морин-хуур (монгольская виолончель), клавишные, ситар (индийский народный струнный инструмент), варганы, диджериду, раваст, рамочные барабаны и перкуссия. + Какао дом Ахимса откроют для тебя какао бар, где будут варить лучший какао в городе из свежих бобов Амазонии. До 10 декабря: для одного 6,5 тыс. | для двоих по 5,9 тыс. | для четверых по 5,4 тыс. С 11 декабря (стандартная стоимость): для одного 7777 р. | для двоих по 7070 р. | для четверых по 6543 р.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста