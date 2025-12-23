Любители удивительных и забавных фактов, а также атмосферных вечеринок! В этот день пройдёт развлекательно-познавательный предновогодний вечер в обычаях и традициях отмечания Нового года разных стран и народов. Конечно, ты знаешь, что во многих странах мира, как и в России, принято под Новый год наряжать живую ёлку, готовить угощения и запускать салюты. Возможно, ты слышал, что, например, итальянцы перед Новым годом стремятся избавиться от всего старого, а потому выкидывают в окна все ненужные вещи, включая порой и предметы мебели. Но, как ты догадываешься, удивительных традиций и обычаев отмечания Нового года гораздо больше! Тебя постараются с ними познакомить и создать отличное настроение перед новогодними праздниками! Новый год по-китайски или по-филиппински, по-болгарски или по-испански, по-узбекски или по-лапландски – кто знает, куда тебя завлечёт это предновогоднее приключение! В программе вечера: — Игровая и развлекательная программа «До ужина» (снежки, снежинки и чужонбол, работает новогодняя почта) — Познавательно-увеселительный квиз «Новый год по-…» – всё в жанре квиза, но не столько на знание, сколько на угадывание — Сет-ужин (между раундами квиза тебя ожидают дегустационные сеты новогодних угощений из разных концов света) — Новогодние образы (по желанию), настроение и новогодние открытки, которые ты сможешь отправить по почте прямо с площадки, приветствуются Средства от продажи билетов будут направлены на работу Центра «Благосфера».