Ты когда-нибудь задумывался, как рождается идеальный стендап? За каждым блестящим монологом на экране стоят десятки живых выступлений, где комики пробуют разные варианты шуток на выбранную тему. Сотни зрителей своей реакцией дают комику и редакторам понять что именно лучше оставить в финальной версии шоу. В рамках подготовки к съёмкам устраивают закрытый показ для настоящих ценителей юмора. Ты увидешь комиков без фильтров, цензуры и монтажа Что будет: Семь ярких комиков (среди них есть и уже знакомые тебе лица) выйдут на сцену с новыми стендап монологами. Они будут тестировать свежие идеи прямо перед тобой. Ты станешь частью команды: твой смех и аплодисменты помогут авторам понять, какие шутки войдут в эфирную версию. Внимание, сбор гостей (рассадка зрителей): за 30 минут до начала шоу.