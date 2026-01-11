Лучшие разговоры почему-то всегда начинаются поздно вечером. И хороший стендап — тоже. На сцену выходят опытные комики с новым материалом, который ещё нигде не звучал. Здесь можно услышать шутки раньше, чем они попадут в большие концерты, — в тот момент, когда они ещё живые, смелые и каждый смех в зале может изменить их навсегда. Наверное, поэтому у «Ночного микрофона» такая особенная публика. Сюда приходят не просто посмотреть стендап, а провести вечер там, где комедия рождается прямо на глазах.