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Ночной стендап

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

от 666₽ до 777₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Лучшие разговоры почему-то всегда начинаются поздно вечером. И хороший стендап — тоже. На сцену выходят опытные комики с новым материалом, который ещё нигде не звучал. Здесь можно услышать шутки раньше, чем они попадут в большие концерты, — в тот момент, когда они ещё живые, смелые и каждый смех в зале может изменить их навсегда. Наверное, поэтому у «Ночного микрофона» такая особенная публика. Сюда приходят не просто посмотреть стендап, а провести вечер там, где комедия рождается прямо на глазах.

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