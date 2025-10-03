Это будет удивительное погружение в мир вибраций и гармонии и глубокого сна. Хочешь качественно выспаться и быть полным сил и энергии? Полежишь на ковриках или в гамаках, подышишь, послушаешь волшебное звучание гонга и отдыхнёшь. Как это будет? — Начало в 23:00 со знакомства и дыхательных упражнений — С 00:00 и до 5:00 звучание гонгов — С 5:00 до 5:30 полчаса тишины — С 5:30 до 6:00 чайный ритуал для мягкого пробуждения — В 6:00 идёшь жить бодрую энергичную жизнь Мастера этой ночи: Аркадий Ануфриев — основатель проекта sadhu insight, гипнотерапевт, музыкант, мастер практик Саундхилинг и Гвоздестояние, участник фестивалей Yoga day Russia и День Индии в Москве. Марьям Эль Бохаре — звукотерапевт, фасилитатор практики Innerdance, ведущая трансформационной игры «Лила», массажист, преподаватель пространства звуко-энерго терапии Sound Amrita.