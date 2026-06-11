Готов ли ты отправиться в Форкс — место, где дожди никогда не заканчиваются, а тайны хранятся веками? Марафон легендарной вампирской саги «Сумерки». Здесь подготовили программу из трёх фильмов, которые заставили миллионы сердец биться чаще. Это идеальный шанс пересмотреть культовую историю любви Эдварда и Беллы на большом экране, вспомнить любимые саундтреки и снова ощутить ту самую магию «Сумерек». В программе: • Сумерки • Сумерки. Сага. Новолуние • Сумерки. Сага. Затмение