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Вечеринки
Про событие
Вторая именная вечеринка Any Act снова прогремит в стенах клуба DEX. Пространство разделится на три танцпола, каждый из которых получит собственную атмосферу и характер, одновременно погружая в индастриал эстетику вечеринки. Ночь объединит лайв-выступления от значимых артистов и диджеев электронной сцены.
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