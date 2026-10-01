Вторая именная вечеринка Any Act снова прогремит в стенах клуба DEX. Пространство разделится на три танцпола, каждый из которых получит собственную атмосферу и характер, одновременно погружая в индастриал эстетику вечеринки. Ночь объединит лайв-выступления от значимых артистов и диджеев электронной сцены.