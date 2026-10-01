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Ночь Any Act

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 6000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вторая именная вечеринка Any Act снова прогремит в стенах клуба DEX. Пространство разделится на три танцпола, каждый из которых получит собственную атмосферу и характер, одновременно погружая в индастриал эстетику вечеринки. Ночь объединит лайв-выступления от значимых артистов и диджеев электронной сцены.

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