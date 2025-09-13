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В приглушенном свете клуба растворятся очертания, исчезнут имена, сотрутся маски — останется только нефильтрованная энергия, призванная во имя тех, кто устал от картинки и жаждет субстанции. No-Face Fest — фестиваль, где главным героем вечера станет сырая, искренняя стена шума, рождённая в столичных подвалах. Лайнап: — VINTAGE PORN — WILD WORLD — ЭРЗАЦ — REZEC — TOXIC SISTER — PARAMOURS — KOUTHYGA — LOW FIRE Билеты на входе: 700 р. с репостом https://vk.com/wall-232230396_3 , без – 800 р.
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