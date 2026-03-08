Ника Тарасевич — стендап-комик, известная своим самобытным стилем и тонкими наблюдениями, участница шоу «Женский стендап» и «Stand Up» на телеканале ТНТ. Тебя ждёт проверка нового материала: уникальная возможность услышать шутки до того, как они попадут в эфир.