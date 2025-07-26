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Ничего не сломано

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

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Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

все клубе: э, что это за звук? аппаратура точно в порядке? нойзер: дадада! так и должно быть! НИЧЕГО НЕ СЛОМАНО Аудио-визуальный шумовой концерт на веранде клуба Смена сведёт с ума всех в округе своей генеративной графикой и авангардным звучанием жёсткого аналогового дрон нойза, переходящего в техно до абстрактного танцевального нечто между эмбиентов и шумом. vasiliy konkret marusya nesterova x viktor dryzhov shrieking ashes tema teplo leir viktor kertanov mskvod be.the.light___ skazkadoosh

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