Меняй змею на лошадь. Пачка артистов 2-ух дневной нон-стоп тусы. Среди них есть даже авангардные концерты и лайв-реп шоу от минимал-техно артистов... арбуда ~ show муся кроткова и марк есин – show козлов гараев ~ show небылснаружи x wei – rap show николай воронов – show игорь максимильян – show пришелец – live andrey kaptsan ballu x primitive be kompromissed denis kaznacheev gevorg simonyan nastya tkacheva nechkin rha rvbbt sereja borisov skunk york utah wicca + more TBA Билет не является гарантией входа, на мероприятии действует FC