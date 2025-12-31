ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

НГ

НПО мелодия, 3-я улица Ямского Поля, 2к5А

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Меняй змею на лошадь. Пачка артистов 2-ух дневной нон-стоп тусы. Среди них есть даже авангардные концерты и лайв-реп шоу от минимал-техно артистов... арбуда ~ show муся кроткова и марк есин – show козлов гараев ~ show небылснаружи x wei – rap show николай воронов – show игорь максимильян – show пришелец – live andrey kaptsan ballu x primitive be kompromissed denis kaznacheev gevorg simonyan nastya tkacheva nechkin rha rvbbt sereja borisov skunk york utah wicca + more TBA Билет не является гарантией входа, на мероприятии действует FC

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Супер проверка материалов
Супер проверка материалов

от 600₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Комики с ТНТ с новыми шутками
Комики с ТНТ с новыми шутками

от 699₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста