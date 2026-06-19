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Нейрофизкультура. Как физические нагрузки влияют на мозг

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2500₽
Возраст 6+

Про событие

Мы знаем, что у физкультуры есть бесспорная польза: регулярные нагрузки позволяют поддерживать в норме массу тела и улучшать работу сердца. Но как они влияют на мозг? Улучшение настроения, снятие болей, помощь в лечении депрессии, усиление связей между нервными клетками, исцеление разрушенных нервных волокон, улучшение памяти — вот далеко не полный спектр позитивных изменений. Стоит только взять себя в руки и начать регулярно заниматься. Кто рассказывает? Анна Хоружая. Врач лучевой диагностики, исследователь, эксперт в области ИИ в здравоохранении. Сооснователь, заместитель главного редактора и выпускающий редактор портала neuronovosti.ru. Преподаватель МФТИ.

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