Новогодняя вечеринка в клубе Treff8 для тех, кто хочет встретить год в особенной атмосфере. Специальный гость — BOg (ATLANT Records, Франция). Его появление в новогоднюю ночь — настоящий подарок для всех, кто ценит глубокую, утончённую электронику. Local support: Deomid / Zakir / Kiida / Nelli / Mr Morek Праздничный декор, изысканные выступления шоу-балета и тёплые моменты в кругу своих под бой курантов. Эта ночь будет по-настоящему полна сюрпризов.. FC/DC. Доступен резерв столов по WhatsApp.