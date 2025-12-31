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New year 2026 в Treff8

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 21+
Вечеринки
Еда

Про событие

Новогодняя вечеринка в клубе Treff8 для тех, кто хочет встретить год в особенной атмосфере. Специальный гость — BOg (ATLANT Records, Франция). Его появление в новогоднюю ночь — настоящий подарок для всех, кто ценит глубокую, утончённую электронику. Local support: Deomid / Zakir / Kiida / Nelli / Mr Morek Праздничный декор, изысканные выступления шоу-балета и тёплые моменты в кругу своих под бой курантов. Эта ночь будет по-настоящему полна сюрпризов.. FC/DC. Доступен резерв столов по WhatsApp.

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