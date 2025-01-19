Нам всегда интересно, как нас воспринимают другие люди. Тебе предлагают перестать фантазировать и просто узнать, как тебя видят и что о тебе думают! Что тебе даст эта встреча: - Возможность расширить и разнообразить круг общения; - Новый, неожиданный, но экологичный взгляд на себя со стороны незнакомых людей; - Общение и обмен опытом. Какой формат встречи? Модератор предлагает вопросы для обсуждения и форму взаимодействия (интерактивные упражнения и техники), которые помогут преодолеть неловкость и чувствовать себя свободно.