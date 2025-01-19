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Нетворкинг «За глаза»

Большой Дровяной переулок, 20с2

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+

Про событие

Нам всегда интересно, как нас воспринимают другие люди. Тебе предлагают перестать фантазировать и просто узнать, как тебя видят и что о тебе думают! Что тебе даст эта встреча: - Возможность расширить и разнообразить круг общения; - Новый, неожиданный, но экологичный взгляд на себя со стороны незнакомых людей; - Общение и обмен опытом. Какой формат встречи? Модератор предлагает вопросы для обсуждения и форму взаимодействия (интерактивные упражнения и техники), которые помогут преодолеть неловкость и чувствовать себя свободно.

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