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Нетворкинг «ИМХО»: дейтинговые приложения

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1000₽
Возраст 18+

Про событие

Дейтинговые приложения — реальный способ найти партнёра или пустая трата времени? Встреча, где участники смогут обменяться мнением, опытом и мыслями об определенной теме. Скучать не придётся — модерация позволит общаться без стеснения и неловкости. Что будет на встрече? — Возможность найти единомышленников, друзей или партнёра через интерактивные форматы — Непринуждённая и расслабленная обстановка, где ты сможешь взглянуть на тему под другим углом и свободно выразить свою точку зрения Какие вопросы будут обсуждать? — Плюсы и минусы знакомства в сети — Какие приложения тестили лично и «как оно» — Какие есть альтернативные способы встретить партнёра

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