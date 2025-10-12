Возраст 16+
Игры
Про событие
Устал от скучных знакомств по шаблону «Чем занимаешься? А, понятно...»? Приходи на нетворкинг, где нет визиток, зато есть драйв, игры и настоящие связи. Тебя ждут: — Знакомства через игру— никаких заученных презентаций; — Импровизация вместо скучных вопросов — прокачаешь спонтанность; — Формат «как в жизни» — общение легко, без официоза. Игры снимают барьеры — ты знакомишься через эмоции, а не должности. — Нетворкинг «по интересам»— находи тех, кто тебе действительно близок. — Уходи не только с контактами, но и с идеями для совместных дел. Если ты ищешь как расширить круг деловых знакомств и весело и с пользой провести вечер, тогда тебе сюда. Парный билет 1500р. Регистрация: https://t.me/Socialize_reg_bot
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