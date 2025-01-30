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«Небесные жёны луговых мари» | Кинопоказ и творческая встреча с Денисом Осокиным

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

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Завершение:

от 750₽ до 2500₽
Возраст 12+
Кино
Необычное

Про событие

Кинопоказ и творческая встреча с Денисом Осокиным, по книге и сценарию которого снят фильм «Небесные жёны луговых мари». Мировая премьера картины состоялась в ноябре 2012 года на МКФ в Риме. В картине — 23 новеллы, каждая из которых названа традиционным марийским женским именем на букву О. В основе — одноимённая художественная книга, состоящая из 38-ми новелл. Но разговор в книге и в кино главным образом не о марийцах, а обо всех людях сразу, просто при помощи марийской палитры красок, при помощи любви авторов к этому народу и к этой земле. Адресат «Небесных жён луговых мари» — весь Мир. В России Денис Осокин получил за эту работу премию Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый Слон» и приз за лучший сценарий Открытого фестиваля «Кинотавр». * Мари?, или марийцы — финно-угорский народ в России, проживающий, в основном, в Республике Марий Эл и на севере Республики Башкортостан.

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