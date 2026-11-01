Спектакль по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Тебя ждёт путешествие в новые, давно знакомые места — в поисках неизведанного или тщательно забытого. За годы стирается многое — так говорят. Но стираемся ли мы сами? Что, если снова погрузиться в знакомый с детства сюжет, но увидеть его под взрослым углом? Куда ускользают детские мечты и кто этот серый человек в костюме, который глядит на тебя, когда ты смотришь в зеркало? Вот и Алиса видит в отражении НеАлису, а «Страна чудес» в 24 года уже не кажется ей такой чудесной. Когда за лицами Шляпника и Абсолема проглядывают образы прошлого, а Королева живёт в том самом пугающем сарае — что же значит по-настоящему вырасти, если все дороги ведут к детским страхам? О взрослении и отражениях в зеркалах размышляет театральный коллектив «ЛУЖА» — как целое и как объединение молодых творческих единиц. В спектакле творят и вытворяют красоту и серьёзный смысл. Ведь жизнь — это серьёзно! Но не очень. Постановка «НеАлиса» строится на переосмыслении прошлого: травм, общения с близкими, границ странности и нормы. Персонажи Льюиса Кэрролла становятся масками важных в жизни девушки людей. С каждым нужно научиться говорить, с каждым — научиться прощаться. Продолжительность: 2 часа.