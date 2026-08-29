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ТРЦ Город, шоссе Энтузиастов, 12к2

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Вечеринки

Про событие

Идеальный летний день, чтобы вернуться в «Город» и потусоваться. Для тебя застроили отдельную площадку под дискотеку — пространство в стиле школьного спортзала, где поместится всё и сразу: кофе-рейв, мастер-классы, выступление приглашенного артиста, маркет мастеров, пинг-понг, шахматы и другие активности. А ещё будет бесплатная сахарная вата. узнать больше об активностях можно по кнопке «пройти регистрацию».

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