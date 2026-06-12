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Натюрморт. Портрет. Пейзаж. После жанра

ГЭС-2
Болотная набережная, 15

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Масштабная выставка о классических живописных жанрах, которые предвосхитили селфи, рекламу, короткие ролики, видеоигры и другие виды цифрового контента. Проект демонстрирует, как три главных жанра европейской живописи — натюрморт, портрет и пейзаж — отражали значимые социокультурные явления мировой истории за последние несколько столетий и как сегодня они описывают стремительно меняющуюся реальность. Жанр натюрморта предстает как летопись экономического обмена и товарного фетишизма. Портрет рассматривается прежде всего как инструмент создания имиджа — в том числе и в интернете. Пейзаж фиксирует изменения отношений между человеком и природой: от промышленной революции до строительства современных дата-центров. Выставка объединит более 80 авторов и около 100 произведений, среди которых — шедевры из собраний Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и других институций. Размышления о цифровых трансформациях жанров сделали возможным новый сценарий взаимодействия с выставкой — при помощи технологий. Для этого Дом культуры и официальный партнер выставки Сбер обучили нейросеть ГигаЧат, загрузив в нее знания о художниках, работах и их искусствоведческой интерпретации. Итогом стал ИИ-гид — интерактивный собеседник, созданный на основе большой языковой модели. Режим работы: пн–вс, 11:00–22:00

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