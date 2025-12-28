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Настойки в Российской Империи

Рюмочная Prolive, Никитский бульвар, 12, цокольный этаж

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Знаешь, о чём спорили на званых ужинах у Тургенева? Чем лечились герои Чехова? И какую настойку подавали к столу у Собакевича? Тут не просто расскажут, а дадут попробовать, чем жила эпоха Льва Толстого и Федора Достоевского. Ты узнаешь: — Как настойки использовались в медицине? — Какие настойки подавались на дворянских застольях? — Как настойки применялись в кулинарии? — Как настойки экспортировались? Твой билет включает: — Увлекательную лекцию от историка-толстоведа — Дегустацию 8 видов аутентичных настоек — Традиционную закуску того времени: ржаной хлеб, солёный огурчик, копчёное сало — как было принято у купцов и дворян. — Погружение в атмосферу: лекция наполнена фотографиями застолий русского барина XIX века Начни день свой день как барин. *Заказ по меню оплачивается отдельно.

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