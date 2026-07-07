Забудь про скучный алкоголь и хватит покупать магазинную химию! На этом мастер-классе тебя научат готовить собственные настойки. Заваришь 3 вкусных сета своими руками: — Клубника и базилик. Летний поцелуй. Пьётся как лимонад. — Розмарин, тимьян и перцы. Мужской характер. Обжигает и сводит с ума. Идеально к мясу. — Цитрусовые с мятой — разберёшь лучшие тандемы. Что тебя ждёт: Дегустация 3 видов с закусками. Унесёшь 3 бутылки по 350 мл своей магии. Продолжительность мастер-класса: 2 часа. Возраст участников: 18+. Уровень подготовки: для начинающих. Расписание в июле: 7 июля в 19:00 19 июля в 18:00 24 июля в 19:00