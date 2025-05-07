В современном мире социальных сетей, онлайн-общения и удаленной работы порой может не хватать коммуникаций в реальности. Зачастую люди взаимодействуют только с семьей и коллегами по работе, а находить новых друзей и прокачивать кругозор становится всё сложнее и сложнее. Этот клуб был создан для увлекательных партий в настольные игры, тренировки мозгов, стратегического мышления и интересного интеллектуального времяпровождения в приятной компании. Часть игр уже есть в библиотеке, часть куплены участниками (здесь любят стратегии, играют в Каркассон, Цитадели, Билет на поезд, Бумажные кварталы, Бэнг, по запросу бывают партии Древнего Ужаса, Зомбицид и пр; иногда проходят игры во что-то легкое и развлекательное). Также всегда можно принести свою игру, если есть желание предложить другим поиграть в нее. Правила объяснят, новичкам рады, в новых играх участники разбираются в правилах всей группой. Для посещения важно не шуметь, принимать пишу только в зоне кафетерия и соблюдать остальные правила библиотеки. Количество мест ограничено! Если твои планы поменялись и ты не можешь прийти, своевременно отмени регистрацию, чтобы у других участников была возможность попасть на встречу.