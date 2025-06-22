Арт-терапевтическая встреча в технике папье-маше, где ты исследуешь грань между настоящим «я» и социальными масками. Ты создашь уникальные маски из папье-маше, украшая их вырезками из журналов, красками, лентами и бусинами, а затем обсудим, зачем нам нужны эти «маски», как они помогают или, наоборот, мешают быть собой. Ты будешь творить 4 часа в уютной кофейне, с возможностью перерыва на кофе и ароматную выпечку. В безоценочной обстановке при поддержке психолога и коллажистки Екатерины. Все материалы включены, а свою работу ты заберешь с собой.