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Вечеринки
Про событие
Джем как в старые добрые дни. Без конкуренции и спорт режимов. Музыка с винила и оригинальные стили. Скетчинг и теги в блэкбуках. Boch Rock Vlad FM Dj Plase La Rock Dj Seno Wallski Gavreal & The Wodka Funk Fanatix и многие другие Writers Bench: Blackbooks Sketch Session Вход: свободный донат
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