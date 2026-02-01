Джем как в старые добрые дни. Без конкуренции и спорт режимов. Музыка с винила и оригинальные стили. Скетчинг и теги в блэкбуках. Boch Rock Vlad FM Dj Plase La Rock Dj Seno Wallski Gavreal & The Wodka Funk Fanatix и многие другие Writers Bench: Blackbooks Sketch Session Вход: свободный донат