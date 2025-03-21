Музыкальный квиз – это викторина, посвященная миру музыки. В отличие от классического квиза, вопросы здесь связаны не с общими знаниями, а с песнями, исполнителями, музыкальными терминами. Такой формат идеально подходит как для меломанов со стажем, так и для тех, кто просто хочет весело провести время под любимые треки. Как принять участие? - Зарегистрироваться, указав название команды и количество участников; - Для бронирования оплатить стоимость одного участника в размере 300 р. - В день игры оплатить 300 р. за оставшихся участников. Регистрация: forms.yandex.ru/u/67cb28af49363929b512dd06/