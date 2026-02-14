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Музыкальная вечеринка про любовь

Chesterfield Bar, улица Новый Арбат, 19

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Вечеринки

Про событие

На игре [музыкальная вечеринка] про любовь, про тебя подготовили 8 раундов с вопросами о твоих любимых песнях, в которых спрятаны признания, разлука и первые поцелуи. А ещё это — прекрасный вариант для первого свидания. И второго, и третьего... А можно и не для свидания. Вдруг всё сложится именно на Квиз, плиз!? Количество игроков в команде от 2 до 9 Для регистрации и подробностей переходи по кнопке «купить билет»

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