На игре [музыкальная вечеринка] про любовь, про тебя подготовили 8 раундов с вопросами о твоих любимых песнях, в которых спрятаны признания, разлука и первые поцелуи. А ещё это — прекрасный вариант для первого свидания. И второго, и третьего... А можно и не для свидания. Вдруг всё сложится именно на Квиз, плиз!? Количество игроков в команде от 2 до 9 Для регистрации и подробностей переходи по кнопке «купить билет»