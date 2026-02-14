Возраст 12+
Вечеринки
Про событие
На игре [музыкальная вечеринка] про любовь, про тебя подготовили 8 раундов с вопросами о твоих любимых песнях, в которых спрятаны признания, разлука и первые поцелуи. А ещё это — прекрасный вариант для первого свидания. И второго, и третьего... А можно и не для свидания. Вдруг всё сложится именно на Квиз, плиз!? Количество игроков в команде от 2 до 9 Для регистрации и подробностей переходи по кнопке «купить билет»
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи