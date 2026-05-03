Пройдись по парадным залам Петровского Путевого дворца, ощущая дыхание истории и величия. Насладись бокалом игристого и позволь себе раствориться в атмосфере, где каждый штрих создаёт настоящее взаимодействие души и искусства. Вивальди и Паганини — два символа музыкальной Италии, чьи произведения и по сей день заставляют сердца замирать. Один — виртуоз эпохи барокко, другой — гений романтизма. Их музыка — это не просто техническое совершенство, это страсть, вызов, драматизм и наслаждение в каждой ноте. Они писали для скрипки, раскрывая её как голос человеческой души — трепетный, неукротимый, бесконечно живой. Именно в этот вечер ты услышишь их лучшие сочинения в роскошном пространстве Петровского Путевого Дворца — архитектурной жемчужине XVIII века. Красота распускающихся цветов, торжественные своды, изысканный интерьер создадут то самое ощущение вечера, в котором искусство становится не фоном, а центром внимания, ощущением и стилем. Дополнят программу произведения аргентинского композитора Астора Пьяццоллы — страстные, глубоко эмоциональные, по-особому звучащие в струнной интерпретации. Они словно расширяют географию концерта, соединяя Европу и Южную Америку в одном музыкальном дыхании. Скрипка, альт, виолончель и рояль сольются в камерной гармонии, позволяя каждому произведению раскрыться с новой стороны. А ты сможешь почувствовать себя не просто зрителем, а частью культурного переживания, где насладиться каждым мгновением. За полчаса до начала каждому из зрителей будет предложен комплимент. Для зрителей с категорией билета «А» за час до начала концерта будет проведена экскурсия, в которой ты сможешь пройтись по историческим залам и узнать историю знаменитого Путевого Дворца. К категории «А» относятся билеты 1 ряда. Дресс-код: Cocktail В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет. 3 мая в 17:00 и 20:00 Продолжительность 1 час 15 минут