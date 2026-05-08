Наиболее ценный ресурс из всех возможных — чистую воду — в Ковчеге всегда воспринимали как должное, как нечто неисчерпаемое, но некоторое время назад этот источник жизни начал иссякать. Две недели тому назад босс Льюис решил снарядить экспедицию в Зону, чтобы обследовать древние руины, где, по утверждению разведчиков, находятся запасы воды, которых Народу хватит до скончания дней. Однако экспедиция так и не вернулась и отряду добровольцев предстоит выяснить что произошло и раздобыть драгоценную влагу. Количество игроков: от 4-х до 6-ти. Правила генерации: На игру всем будут выданы заранее сгенерированные персонажи. Подходит для новичков. Записаться на игру можно в вк.