ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Ceam Artists. Аудиографика

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Концерт в рамках фестиваля «Биомеханика». Это фестиваль электроакустической и мультимедийной музыки. Его программу составляют произведения российских и зарубежных авторов, созданные за последние 20 лет. Многие из них никогда раньше не исполнялись в России. Эти сочинения построены на взаимодействии нескольких медиумов: звуков разной природы, перформативных элементов (движений и жестов исполнителей), света, видео, дополненной реальности и др. Программа концерта «Аудиографика» позволяет увидеть взаимосвязи между звуком, его визуальными составляющими, светом и видео. Во время исполнения «Манускрипта» Александра Хубеева публика будет следить за live-партитурой на экране; для сочинений Симона Лёфлера и Игоря С Силвы принципиальны световые решения. Другие вошедшие в программу произведения основаны на эстетике мультимедиа-арта и элементах массовой музыки, как например, гиперпоп у Алекса Пэкстона. NB. В ходе концерта возможны резкие звуки и вспышки света. Рекомендуем воздержаться от посещения события, если тебе сложно воспринимать насыщенную визуальную и аудиальную информацию.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста