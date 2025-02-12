Концерт в рамках фестиваля «Биомеханика». Это фестиваль электроакустической и мультимедийной музыки. Его программу составляют произведения российских и зарубежных авторов, созданные за последние 20 лет. Многие из них никогда раньше не исполнялись в России. Эти сочинения построены на взаимодействии нескольких медиумов: звуков разной природы, перформативных элементов (движений и жестов исполнителей), света, видео, дополненной реальности и др. Программа концерта «Аудиографика» позволяет увидеть взаимосвязи между звуком, его визуальными составляющими, светом и видео. Во время исполнения «Манускрипта» Александра Хубеева публика будет следить за live-партитурой на экране; для сочинений Симона Лёфлера и Игоря С Силвы принципиальны световые решения. Другие вошедшие в программу произведения основаны на эстетике мультимедиа-арта и элементах массовой музыки, как например, гиперпоп у Алекса Пэкстона. NB. В ходе концерта возможны резкие звуки и вспышки света. Рекомендуем воздержаться от посещения события, если тебе сложно воспринимать насыщенную визуальную и аудиальную информацию.