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Мой сосед Тоторо

Москино Сатурн, Снежная улица, 18

Начало:

Завершение:

270₽
Возраст 6+
Кино

Про событие

Сестры Сацуки и Мэй переезжают вместе с папой в деревенский дом. Однажды девочки обнаруживают, что по соседству с ними живут лесные духи — хранители леса во главе со своим могущественным, но добрым повелителем Тоторо. Постепенно Тоторо становится другом девочек, помогая им в их повседневных приключениях.

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