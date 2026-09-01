Винтажная одежда, украшения, пластинки и вещи с историей — целый день охоты за сокровищами. Как всегда на Мосвинтаж, ассортимент будет самый разнообразный: винтажная одежда и украшения, старинный фарфор и стекло, книги, открытки, предметы интерьера, пластинки, коллекционные вещи и множество небольших находок, которые невозможно заранее предугадать. 12-13 сентября с 12:00 до 21:00