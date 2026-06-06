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Винтаж и Превосходство

Цветной бульвар, 15с1, универмаг «Цветной», 5 этаж, фуд-корт «Брикет маркет»

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Бесплатно
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Фестивали

Про событие

Архивный люкс, тщательно отобранные вещи с историей, винтаж и современные авторские мастерские. Здесь можно собрать образ на сезон, найти редкие аксессуары и познакомиться с локальными проектами, которые по-новому смотрят на моду. 6-7 июня с 10:00 до 22:00

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